حماس: ملتزمون بتسليم جثث أسرى الاحتلال الإسرائيلي في أسرع وقت

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم الاثنين “التزام الحركة الكامل بإتمام المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى”، مشدّدًا على “حرصها على تسليم جثث أسرى الاحتلال الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن”.

وأوضح قاسم أن “الحركة أنجزت حتى الآن تسليم 18 جثمانًا من أسرى الاحتلال”، ولفت إلى أن “الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضعف الإمكانيات اللوجستية يعيقان جهود انتشال بقية الجثامين من تحت الأنقاض”، وأشار إلى أن “من حق أهالي غزة إدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين نحو 10 آلاف شهيد ما زالوا عالقين تحت الركام”، منتقدًا “منع الاحتلال دخول هذه المعدات رغم الحاجة الإنسانية الملحّة لها”.

ونفى قاسم “مزاعم الاحتلال التي تدّعي أن حماس تعرف أماكن الجثامين”، واصفًا إياها بأنها “ادعاءات باطلة تهدف إلى تضليل الرأي العام”، وأوضح أن “القصف الإسرائيلي المكثّف غيّر معالم القطاع بالكامل، ما يجعل تحديد مواقع الجثامين مهمة شديدة الصعوبة”، وأشار إلى أن “الحركة ماضية في تنفيذ التزاماتها بدقة، تجنّبًا لأي مبررات قد يستخدمها الاحتلال للتنصل من تعهداته ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وقطرية ومصرية وتركية”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام