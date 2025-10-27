ترامب يعلن تعليق المحادثات التجارية مع كندا ويفرض زيادات جمركية جديدة

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أنه لن يعقد اجتماعات مع المسؤولين الكنديين “لفترة”، وذلك في أعقاب تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، رغم عرض رئيس وزراء كندا مارك كارني استئناف المحادثات التجارية.

وأعلن ترامب عزمه زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الكندية بنسبة إضافية تبلغ 10%، مشيراً إلى وقف جميع المحادثات التجارية مع أوتاوا، وذلك بعد إطلاق حملة إعلانية في كندا ضد الرسوم الجمركية الأميركية، وصفها بأنها “زائفة”.

وعند سؤاله حول إمكانية اللقاء بكارني على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، قال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “اير فورس وان”: “لا أرغب بلقائه، كلا”. وأضاف: “لن ألتقيه لفترة… كانت كندا من بين الدول التي اعتُبر التعامل معها الأصعب، بقدر ما أحب كندا وشعبها”.

ولم يحدد الرئيس الأميركي الموعد الذي ستدخل فيه زيادة الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، على هامش قمة إقليمية في ماليزيا، استعداده لاستئناف المحادثات مع واشنطن بعد الخلافات الأخيرة، قائلاً للصحافيين: “نحن على استعداد للتحاور مع الولايات المتحدة، أنا مع الرئيس وزملائي مع زملائهم، عندما تكون الولايات المتحدة مستعدة لذلك”. كما أوضح كارني أنه لم يجرِ أي اتصال مع الرئيس ترامب في كوالالمبور حتى الآن.

وأضاف كارني أنه اتفق على عقد اجتماع مع الرئيس الصيني شي جينبينغ المرتقب خلال قمة أبيك في كوريا الجنوبية الأربعاء، حيث ستتناول المحادثات “العلاقات التجارية وتطور النظام العالمي”.

يُذكر أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب طالت قطاعات رئيسية في كندا، لا سيما الصلب والألومنيوم والسيارات، ما أدى إلى خسارة وظائف واسعة وضغوط على الأعمال الكندية.

وكانت الحملة الإعلانية الكندية التي أثارت رد فعل ترامب قد استعانت بمقتطفات من خطاب الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان عام 1987، الذي حذر فيه من تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات، مؤكداً أنها تؤدي إلى انتقام دولي وتشعل حروباً تجارية ضارية.

وأعلنت مقاطعة أونتاريو، من جانبها، سحب الإعلان المناهض للرسوم الجمركية في مسعى لاستئناف المفاوضات مع الجانب الأميركي.

المصدر: أ.ف.ب.