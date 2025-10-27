بوتين يستقبل وزيرة الخارجية الكورية الشمالية الاثنين في الكرملين

يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين وزيرة خارجية كوريا الشمالية في الكرملين، وفقاً لما أفاد به الناطق باسم الرئاسة الروسية، وذلك في إطار تعميق الروابط العسكرية والسياسية بين البلدين في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

وكانت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، شوي سون هوي، قد أشادت في وقت سابق بـ”القرب الروحي بين بيونغ يانغ وموسكو” خلال لقائها مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في موسكو.

يُذكر أن الرئيس بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وقّعا العام الماضي اتفاقية للدفاع المشترك، حيث أرسلت بيونغ يانغ آلاف الجنود لدعم موسكو في مواجهة القوات الأوكرانية في منطقة كورسك غرب روسيا.

وأوضح دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، أن الرئيس بوتين سيستقبل الوزيرة شوي، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى المباحثات المرتقبة.

وتُعد هذه الزيارة الأحدث ضمن سلسلة من التبادلات الدبلوماسية المتزايدة بين البلدين، وتأتي بعد أيام قليلة من تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتعزيز الروابط العسكرية مع موسكو.

المصدر: أ.ف.ب.