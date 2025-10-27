الإثنين   
   27 10 2025   
   5 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 15:41
ArEnFrEs

    لبنان

    نواب من “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير” في قصر بعبدا وهذا ما تم بحثه

      استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفدا نيابيا ضم نواب من كتلة” الوفاء للمقاومة”، وكتلة” التنمية والتحرير”، والنائب جهاد الصمد.

      وتحدث باسمهم النائب علي حسن خليل من قصر بعبدا فقال:” ناقشنا مع رئيس الجمهورية قانون الانتخابات الذي حاز على الاجماع، واعتُبر إنجاز في حينه، وعبرنا له عن ان هناك شرائح لا يمكن ان تمارس دورها، مما يعطل اهم مبدأ وهو تكافؤ الفرص”

      اضاف: “نحن حرصاء على اجراء الانتخابات في مواعيدها، ونتمنى على الحكومة ان تلحظ عند نقاش القانون، ان هذا الأمر سيؤدي إلى شرخ وطني كبير “، مشيرا الى ان الرئيس نبيه بري حريص على المجلس النيابي وسنرى غدا من يعطل عمل المجلس”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

