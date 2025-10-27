خليل الحية: غزة صمدت رغم العدوان الإسرائيلي

أكد رئيس حركة حماس في غزة، الدكتور خليل الحية، أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه خلال الحرب الأخيرة، مشيرًا إلى صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته الكبيرة التي أفشلت مخططات العدو. وأوضح أن غزة قدمت أكثر من 10% من سكانها بين شهيد وجريح وأسير، وأن المقاومة نجحت في حماية الحقوق الفلسطينية رغم الخسائر والتضحيات الجسام.

وأشار الحية إلى أن حركة حماس سلمت 20 أسيرًا إسرائيليًا بعد 72 ساعة من وقف إطلاق النار، وما زال البحث جاريًا عن جثامين الأسرى بالتعاون مع المقاومة والوسطاء، وسط صعوبات بسبب تغيّر طبيعة الأرض خلال الحرب.

وبيّن الحية أن اللجنة الإدارية ستتولى إدارة قطاع غزة بالكامل، بالتعاون مع القوات الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار وحفظ الحدود، بينما ستكون الهيئة الأممية مسؤولة عن الإشراف على إعادة الإعمار وتوفير التمويل، مع التأكيد على سرعة البدء بالمشاريع لتخفيف معاناة المواطنين.

وشدّد على أن سلاح المقاومة مرتبط بالاحتلال، وأن أي إنهاء للاحتلال سيحوّل السلاح لصالح الدولة الفلسطينية، وأن النقاش مع الفصائل حول مستقبل السلاح لا يزال مستمرًا. كما دعا المجتمع الدولي والوسطاء لضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الحاجة الفعلية للشاحنات تبلغ 6 آلاف يوميًا، بينما لا يدخل حاليًا سوى 600 فقط.

وأكد الحية أن غزة والضفة الغربية تشكّلان وحدة وطنية واحدة، وأن الشعب الفلسطيني يطالب بحقوقه المشروعة وفق القانون الدولي، داعيًا إلى دولة فلسطينية مستقرة وآمنة، ومشددًا على أن المقاومة وحقوق الشعب ستظل قائمة حتى تحقيق الدولة الفلسطينية واستعادة كامل الحقوق الوطنية.

المصدر: حركة حماس