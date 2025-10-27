تقارير اسرائيلية: تصاعد خطير في ظاهرة تهريب الطائرات المُسيرة عبر الحدود المصرية – الفلسطينية

أشار التقرير الذي نشره موقع “سرغيم” العبري إلى أن أكثر من 700 طائرة مسيرة دخلت الأراضي المحتلة من منطقة الحدود مع مصر خلال الأسبوع الماضي وحده، في ظاهرة وصفها الخبراء بأنها “صعدت إلى مستوى غير مسبوق”.

ولفت التقرير إلى أن الحدود المصرية مع الاراضي الفلسطينية المحتلة، التي تمتدّ على طول 266 كيلومترًا في صحراء سيناء، كانت دائمًا مسرحًا لتحديات أمنية.

كما ويحذر الخبراء الأمنيون في تل أبيب من أن هذه الطائرات، التي تحمل اليوم معدات بسيطة، قد تحمل غدًا أسلحة دقيقة أو متفجرات تُستخدم في هجمات داخل العمق الصهيوني.

