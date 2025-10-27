صحيفة”معاريف”العبرية.. الإمارات تحتضن أول شركة صهيونية متخصصة بالدفاع منذ اتفاق التطبيع

في خطوة غير مسبوقة منذ توقيع اتفاقيات التطبيع عام 2020، وافقت الحكومة الصهيونية، على تأسيس فرع لشركة “كونتروب للتقنيات الدقيقة المحدودة” في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا لصحيفة “معاريف” العبرية، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

وبحسب الصحيفة، فإن الفرع الجديد سيحمل اسم “كونتروب الإمارات المحدودة”، وسيُدار من قبل إدارة تنفيذية “إسرائيلية”، مع بقاء السيطرة الكاملة بيد الشركة الأم، حيث سيعمل الفرع ضمن منطقة التجارة الحرة في أبوظبي (ADGM)، مما يُسهم في تسهيل العمليات التجارية والامتثال للمعايير الدولية.

وتهدف الشركة إلى إنتاج وتسويق أنظمتها الكهروضوئية المتقدمة محليًا في الإمارات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني، كما يُقدّر حجم الاستثمار في المرحلة الأولى بنحو 30 مليون دولار أمريكي، ممولة من أسهم الشركة الأم وقروض المالكين.

وأكد الكيان الصهيوني أن المشروع خضع لمراجعة أمنية صارمة لضمان عدم نقل أي معلومات حساسة إلى جهات أجنبية، مشيرة إلى تطبيق آليات رقابة وفصل تام بين الأنظمة المعلوماتية “الإسرائيلية” وتلك الخاصة بالفرع الجديد.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية “كونتروب” للتوسع الدولي، خاصة في المنطقة، حيث تشهد الإمارات طلبًا متزايدًا على أنظمة المراقبة والدفاع البحري والجوي.

وتُظهر هذه الخطوة أيضًا تطورًا في التعاون الأمني والاقتصادي بين كيان العدو والإمارات، مع الحفاظ على المصالح الأمنية الصهيونية.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز قدرات الإمارات الدفاعية والتكنولوجية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، كما يُتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في تعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.

المصدر: مواقع