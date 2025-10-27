بيرم: كلفة الاستسلام أصعب من كلفة أي مواجهة

أكد الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم أن “كلفة الاستسلام أصعب بكثير من كلفة أي مواجهة إذا فُرضت”، داعيًا الحكومة إلى “عدم الخضوع للتهويل والوقوف إلى جانب الناس من خلال البدء بعملية الإعمار”.

كلام بيرم جاء خلال الحفل التكريمي في الذكرى السنوية الأولى لشهيد معركة أولي البأس هادي مروان عبد الساتر، الذي أقيم في حسينية بلدة إيعات في قضاء بعلبك، بحضور فعاليات سياسية ودينية وبلدية واجتماعية.

وشدد بيرم على “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها”، معتبرًا أن “العالم كله ينتظر نتائج التصويت لهذا المكوّن”، وداعيًا الجميع إلى “التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي بمسؤولية والمشاركة الكثيفة في صناديق الاقتراع لتحقيق أعلى نسبة من التصويت”.

وفي سياق متصل انتقد بيرم بعض المسؤولين اللبنانيين الذين أصدروا تعاميم لم تطلبها أميركا، بما يساهم في زيادة الحصار على الشعب اللبناني، متسائلًا: “أي مواطنية هذه؟”.

واكد إن “قوتنا تكمن في أننا أصحاب الأرض والحق، نحمل الضمير الإنساني وإرث الأنبياء والأولياء والصالحين، ونؤمن بأن من يصمد ساعة أكثر من عدوه هو المنتصر، لأن الصراع هو صراع إرادات، ونحن ملوك الإرادة والعهد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام