قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على لبنان وارتقاء عدد من الشهداء في البقاع والجنوب

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتداءاتها على لبنان، حيث شنت سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة في البقاع والجنوب، أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء.

وفي سهل بوداي في البقاع الشرقي، أفاد مراسل قناة “المنار” بأن غارة إسرائيلية بواسطة طائرة مسيّرة استهدفت منطقة الحفير عبر إطلاق عدة صواريخ، مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في البقاع علي يزبك.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد مواطن في غارة لطائرة مسيّرة معادية استهدفت سيارة في بلدة النبي شيت البقاعية.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا علي الأكبر برجي.

واستشهد مواطن جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية على طريق عام بلدة الناقورة.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة أن مواطناً أصيب بجروح جراء انفجار من مخلفات الحرب في بلدة عيترون، قضاء بنت جبيل.

المصدر: موقع المنار