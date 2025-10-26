كوسوفو تفشل في تشكيل حكومة وسط أزمة سياسية مستمرة

فشل رئيس الحكومة المؤقت في كوسوفو، ألبين كورتي، الأحد، في تأمين الدعم الكافي من البرلمان لتشكيل حكومة جديدة، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أشهر.

حصل حزب كورتي “فيتيفيندوسجي” على 56 صوتاً فقط، أي أقل من الأصوات الـ61 اللازمة لتشكيل حكومة، ليبقى البلد من دون إدارة فعّالة بعد نحو تسعة أشهر من الانتخابات.

وسيتعين على الرئيس الآن الإعلان عن اختيار مرشح جديد لرئاسة الحكومة من أجل إجراء تصويت جديد في البرلمان.

ولا يزال غير واضح ما إذا كان سيتم ترشيح كورتي (50 عاماً) مجدداً، أو تقديم مرشح من المعارضة بدلاً منه.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية خلال التصويت الثاني في البرلمان، فقد تُضطر أحدث دولة أوروبية إلى تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وقال كورتي للبرلمان قبل التصويت، إن كل يوم من دون حكومة جديدة هو “يوم خسارة للتنمية وللمواطنين وللدولة”.

وحذر من أن عدم تشكيل حكومة يخاطر بدفع البلاد نحو انتخابات جديدة من دون موازنة، ما قد يهدد قدرتها على تمويل الخدمات الأساسية، بما فيها معاشات التقاعد وإمدادات الأدوية والشرطة والخدمات الأمنية.

وأكد أن “دولة من دون موازنة هي دولة لا يمكنها التقدم”.

وكان حزب كورتي اليساري قد فاز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التي أجريت في شباط/فبراير، لكنه فشل في تأمين العدد الكافي من المقاعد للحكم، ما أدى إلى نزاعات مريرة وتأخير في التصويت على قضايا رئيسية في برلمان منقسم.

واتهم لومير عبديشيكو، رئيس “الرابطة الديمقراطية في كوسوفو” أحد أبرز أحزاب المعارضة، كورتي بشكل مباشر بتعطيل كوسوفو طيلة ثمانية أشهر. وقال “يبدو أننا متجهون إلى انتخابات استثنائية”.

المصدر: أ.ف.ب.