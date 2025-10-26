“حزب العمال الكردستاني” يعلن سحب قواته من تركيا ويدعو انقرة لخطوات سياسية عاجلة

أعلن “حزب العمال الكردستاني” سحب قواته من تركيا داعيا أنصاره ولاسيما النساء والشبان إلى “الكفاح المنظم لتحقيق حياة حرة وديمقراطية”، مؤكدا أن “اليوم ليس يوم الانتظار بل يوم العمل”.

وفي بيان موجّه إلى الرأي العام، أوضح الحزب أن هذه الخطوة تأتي في سياق عملية سلام انطلقت العام الماضي. وأشار البيان إلى أن الجانب الكردي اتخذ، خلال الأشهر الثمانية الماضية، “خطوات تاريخية”، أبرزها إعلان وقف إطلاق النار في 1 مارس 2025، بهدف توفير بيئة آمنة للحوار السياسي. ولفت إلى أن هذه الخطوات “أثّرت بعمق في المناخ السياسي والاجتماعي داخل تركيا”، و”منحت زخما جديدا لمبادرات السلام والديمقراطية”، مؤكدا أن الموقف “التضحوي” للكرد لاقى ترحيبا واسعا داخليا وخارجيا.

ورغم التزامه بقرارات مؤتمره الثاني عشر، ربط الحزب تنفيذها باتخاذ السلطات التركية “خطوات قانونية وسياسية عاجلة”، من بينها: إصدار قانون انتقالي خاص بالحزب ليُشكل أساسا لعمله السياسي وسنّ تشريعات تضمن الحريات الأساسية وتمكنه من الاندماج الكامل في العملية الديمقراطية”.

واختتم البيان بنداء إلى الشعب الكردي: “اليوم ليس وقت الانتظار، بل وقت الكفاح المنظم لتحقيق حياة حرة وديمقراطية. على كل من يؤمن بهذه القيم أن ينخرط في حملة شاملة لإنجاح مسار السلام والمجتمع الديمقراطي.”

من جهتها، وصفت أنقرة الخطوة بأنها “تقدم في عملية نزع سلاح الحزب”. فقد كتب الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر جليك، على منصة “إكس”: “في ضوء التطورات الأخيرة، فإن قرار حزب العمال الكردستاني بسحب قواته من تركيا والإعلان عن خطوات جديدة لوضع السلاح يمثلان نتائج ملموسة للتقدم في تنفيذ الخطة الرامية إلى إنشاء مبادرة تركيا بلا إرهاب”. وأضاف: “انسحاب العناصر الإرهابية من تركيا والإعلان عن خطوات جديدة للتخلي عن الأسلحة يمثل تقدما نحو تحقيق الهدف الأساسي، والخطة الزمنية تواصل تحقيق نتائج إيجابية.”