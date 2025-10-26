مركز الخيام ناشد رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية الاستنفار العاجل للتقصي عن مصير اللبنانيين الأسرى

ناشد مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب رئيس الحكومة ووزير الخارجية والدفاع والداخلية الاستنفار العاجل للتقصي عن مصير اللبنانيين الاسرى المخطوفين في السجون ويتعرضون لأبشع صنوف التعذيب والطلب رسميا من اللجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارتهم ومعرفة عددهم وفي أية سجون ومناشدة مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان بمساءلة سلطات الاحتلال عن مصيرهم واعدادهم والسعي لاطلاق سراحهم بمعزل عن اتفاق وقف إطلاق الذي ابرم بين لبنان واسرائيل العام الماضي، لانها قضية انسانية كما تنص اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب.

كما دعا المركز “الى تنظيم اوسع حملة تضامنية محلية وعالمية لكشف مصيرهم واعادتهم الى ذويهم لانه حتى زجهم في سجون اسرائيل في فلسطين المحتلة مخالف لاتفاقية جنيف ايضا اذ لا يجوز نقلهم الى خارج الاراضي اللبنانية ولذلك فهم رهائن مخطوفون قسرا”.

واضاف: “البحث في هذا الملف لا يتم عرضيا ومطالبة لفظية بل بجدية عبر تحريك البعثات الدبلوماسية في الخارج واعتبره قضية وطنية وانسانية واولوية في مجال التفاوض والبحث مع الموفدين ومع المبعوثة الأميركية ولجنة الماكنيزم و جعله أولوية وفي مقدمة اية مباحثات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام