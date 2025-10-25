السبت   
   25 10 2025   
   3 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 21:56
    لبنان

    الشيخ قاسم في حوار شامل على شاشة المنار مساء غد الأحد

      يطل الأمين العام لحزب الله حجة الاسلام والمسلمين سماحة الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الأولى لتوليه الأمانة العامة في حوار شامل ومعمّق على شاشة قناة المنار، وذلك عند الساعة 8:30 من مساء غد الاحد.

      وخلال المقابلة سيتحدث الشيخ قاسم، كيف واجه الوضع القائم في ذروة قساوة العدوان على لبنان والمقاومة؟ وعن قيادته لمعركة أولي البأس بمجرياتها الميدانية والسياسية، وماذا عن اتفاق وقف الأعمال العدائية ودور الجهات الضامنة؟

      كما سيتناول الشيخ قاسم خلال المقابلة، الانتخابات النيابية المقبلة والتحالفات المطروحة، وعلاقة حزب الله برئيسي الجمهورية والحكومة في ظل انسداد الأفق السياسي الداخلي، بالاضافة الى ملف إعادة الإعمار في الجنوب والضاحية والبقاع، وماذا عن دور الدولة وماذا بحوزة حزب الله؟

      وسيتحدث الشيخ قاسم عن تقييمه لمؤتمر “قمة شرم الشيخ” ونتائجها ومآلاتها، وعن التحديات المستقبلية التي تواجه لبنان والمنطقة وموقف الحزب من المفاوضات المطروحة على لبنان.

      المصدر: موقع المنار

