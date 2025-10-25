رئيسة وزراء اليابان تبلغ ترامب بأن تعزيز التحالف مع واشنطن “أولوية قصوى”

قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي إنها أبلغت الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية، السبت، أن تعزيز التحالف بين طوكيو وواشنطن يشكل “أولوية قصوى” لحكومتها.

وتأتي المكالمة قبل أيام من زيارة ترامب المرتقبة إلى اليابان ضمن جولة إقليمية، وهي أول تواصل مباشر بين الجانبين منذ تولي تاكايشي منصبها في وقت سابق هذا الأسبوع، وفق وسائل إعلام يابانية.

وقالت تاكايشي في تصريح للصحافيين: “اتفقنا على العمل من أجل الارتقاء بالتحالف الياباني-الأميركي إلى مستويات جديدة”، مضيفة أنها شددت لترامب على أن تعزيز التحالف على الصعيدين الدبلوماسي والأمني يمثل أولوية لإدارتها.

وأشارت إلى أنها وجدت ترامب “شخصاً حيوياً وممتعاً”، وكتبت على منصة “إكس” أن محادثتهما كانت جيدة وصريحة.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى طوكيو يوم الاثنين، قبل أن يتوجه لاحقاً إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات تجارية حاسمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

ويحثّ الرئيس الأميركي اليابان ودولاً حليفة أخرى على زيادة إنفاقها العسكري في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وفي أول خطاب سياسي لها الجمعة، أعلنت تاكايشي أن 2% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان ستُخصَّص للدفاع خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يحقق الهدف الذي حددته الحكومة قبل عامين.

المصدر: أ.ف.ب.