وفد أوروبي يجول في الضاحية الجنوبية لبيروت

الوفد الاوروبي يجول في الضاحية الجنوبية لبيروت مؤكدا على التقدير العميق لصمود الشعب اللبناني .

استهلّ الوفد الأوروبي جولته في الضاحية الجنوبية لبيروت من المكان الذي ارتقى فيه سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، حيث خيّم جوّ من الخشوع والرهبة في الموقع الذي أصبح رمزًا للشهادة والعزّة والكرامة.

ومن هناك، تابع الوفد مسيره نحو منطقة المريجة، حيث توقّف عند مكان شهادة السيد الهاشمي السيد هلشم صفي الدين رضوان الل تعالى عليه، مطّلعًا على سيرة تضحياته ومسيرته التي جسّدت معاني الصمود والثبات في وجه الاحتلال والعدوان.

واختُتمت الزيارة في مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، حيث أُقيمت مراسم رمزية عبّرت عن عمق التقدير والإجلال للدماء التي روت طريق التحرير والكرامة الوطنية.

تقرير: حسن خليفة

المصدر: موقع المنار