الجمارك اللبنانية: ضبط كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهرّبة

أعلنت مديرية الجمارك العامة في لبنان، في بيان لها السبت، أنه “بالتنسيق مع وزارة الزراعة، تم تنفيذ سلسلة من العمليات الميدانية الناجحة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهرّبة، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاجين الزراعي والحيواني وضمان السلامة الغذائية”.

وقال البيان إنه “في التفاصيل، تمكّنت شعبة طرابلس للمكافحة البرية من ضبط 1350 كلغ من البندورة، ومفرزة البلدة والتبليغات – طرابلس من ضبط 1080 كلغ من البندورة، ومفرزة العبودية من ضبط 700 كلغ من البندورة، بالإضافة إلى كمية من الألبسة السورية المهرّبة”.

وتابع البيان أن “إدارة الجمارك باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فصادرت المضبوطات وفرضت الحدّ الأقصى من الغرامات بحقّ المخالفين، على أن يتم تسليم كميات الخضار المصادَرة إلى الجيش اللبناني وفقًا للأصول المعتمدة”.

وأوضح البيان أن “هذه الإجراءات تأتي في سياق التعاون الدائم بين وزارة الزراعة ومديرية الجمارك العامة لضبط حركة السلع الزراعية والحدّ من دخول المنتجات المهرّبة إلى الأسواق اللبنانية، بما يساهم في حماية المزارعين والاقتصاد الوطني وضمان تأمين غذاء سليم وآمن للمواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام