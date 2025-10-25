المفتي عبدالله: لبنان يتعافى بوحدته واستحقاقاته الدستورية

أكد مفتي صور وجبل عامل العلامة الشيخ حسن عبدالله أن “لبنان لا يمكن أن ينهض من أزماته إلا بوحدته الوطنية وباحترام استحقاقاته الدستورية”، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وفق القانون النافذ، محذرًا من أن التأجيل سيزيد الانقسام ويعطل مؤسسات الدولة.

ودعا الشيخ عبدالله خلال استقباله وفدًا من المسؤولين المحليين إلى دعم البلديات في دورها الإنمائي والخدماتي، وتفعيل خطة عودة النازحين، وإطلاق ورشة وطنية لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكّدًا أن صمود اللبنانيين مرتبط بإعادة الحياة الطبيعية إلى القرى الحدودية.

وختم بالقول إن “لبنان ما زال يملك عناصر القوة في أبنائه ومؤسساته، والخلاص لا يكون إلا بالعمل المشترك وتغليب المصلحة الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام