حمدان من معركة: إعادة الإعمار ليست منّة بل حق وواجب على الدولة

أحيت حركة أمل شعبة معركة الذكرى السنوية الأولى لشهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان في مجمع الإمام الحسين، بحضور عضو هيئة الرئاسة في الحركة الدكتور خليل حمدان وعدد من القيادات المحلية والوطنية.

وأكد حمدان أن “الجنوب يستحق كل الحماية والرعاية، والتفريط بالقرى الأمامية وعودة الأهالي هو تفريط بكل لبنان”، مضيفاً: “المطالبة بإعادة الإعمار ليست منّة من أحد بل حق لنا وواجب على الدولة اللبنانية”.

وتطرق إلى تضحيات الشهداء، مشدداً على أن حمل السلاح جاء دفاعاً عن الأهالي في مواجهة العدوان الإسرائيلي، محذراً من محاولات تشويه الحقيقة وترويج الروايات الإسرائيلية عن سبب الاعتداءات على الجنوب.

وختم بالتحذير من أي تدخلات خارجية تهدف إلى التأثير على الانتخابات اللبنانية، داعياً إلى الوحدة الوطنية ونبذ الصراعات الطائفية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام