شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف جنوبي لبنان

في انتهاك للسيادة اللبنانية وانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، واصل العدو الصهيوني اعتداءاته على المناطق اللبنانية، حيث استهدفت طائرة مسيرة سيارة في بلدة حاروف بقضاء النبطية جنوبي لبنان، ما أسفر عن ارتقاء شهيد وفق ما أفاد مراسلنا.

ويوم أمس، استُشهد مواطنان جراء استهداف طيران الاحتلال الاسرائيلي سيارة في بلدة تول جنوبي لبنان، كما استُشهد مواطن ثالث إثر غارة مماثلة استهدفت سيارة على طريق زوطر الغربية – قعقعية الجسر.

وفي وقت سابق أمس، شملت الاعتداءات استهداف حفارة بصاروخين في مدينة الخيام وسقوط صاروخ مسيرة في منطقة مفتوحة قرب مبنى مهجور في أطراف بلدة ميس الجبل.

كما ألقت طائرة مسيرة قنبلتين على وادي العصافير جنوب مدينة الخيام تبعها إطلاق الرصاص من موقع عسكري مستحدث داخل الأراضي اللبنانية المحتلة في تلة الحمامص.

المصدر: قناة المنار