الوزير هاني من بعلبك: نحو تنظيمٍ مسؤولٍ لزراعة القنب الهندي وتطوير الزراعة اللبنانية نحو الحداثة

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، نظّمت وزارة الزراعة وجمعية “إرشاد” لقاءً حوارياً في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، حول آليات تطبيق القانون رقم 178 المتعلق بزراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، بحضور نواب وفعاليات سياسية وزراعية واسعة.

وأكد الوزير هاني أن هذه الزراعة “تشكل عنواناً للإنتاج والصمود الزراعي، وتحمل فرصاً واعدة إذا أُديرت بطريقة علمية ومنظمة”، معلناً أن تشكيل الهيئة الناظمة “خطوة أساسية نحو تنظيم هذا القطاع وإطلاقه بصورة رسمية”، وداعياً إلى “اعتماد أساليب وتقنيات حديثة تتناسب مع الصناعة الطبية والصناعية”.

بدوره، شدد رئيس جمعية “إرشاد” بسام طليس على أن اللقاء “جاء بمبادرة من الرئيس نبيه بري الداعم الدائم للمزارعين”، داعياً إلى “تنظيم عادل وواضح يضمن حقوق المزارعين ضمن إطار قانوني يحميهم”.

من جهته، أعلن رئيس الهيئة الناظمة الدكتور داني فاضل أن “الهيئة بدأت مرحلة التنفيذ عبر إعداد المراسيم التطبيقية وتنظيم مراحل الإنتاج من الزراعة إلى التصنيع والتصدير تحت إشراف الدولة”، كاشفاً عن “إطلاق منصة إلكترونية وطنية وشهادة بلد المنشأ لحماية هوية المنتج اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام