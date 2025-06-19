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غزة | “سرايا القدس” أسقطت مسيّرة صهيونية والقسام أعلنت قنص جندي إسرائيلي وتدمير 3 دبابات

تواصل المقاومة الفلسطينية بالتصدي للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عبر استهداف قوات العدو الصهيوني.

وبالسياق، أعلنت “سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة “الجهاد الإسلامي” الخميس “إسقاط طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال في مدينة غزة وسط القطاع”.

وقالت السرايا في بيان لها “أسقطنا وسيطرنا بالوسائط المناسبة على طائرة مسيرة نوعية للعدو الصهيوني من نوع “MATRICE 600″ شرق حي التفاح بمدينة غزة، مذخرة وتحمل قنابل وقذائف هاون يتم إسقاطها عموديا”.

من جهتها، أعلنت “كتائب الشهيد عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، مساء يوم الخميس مسؤوليتها عن قنص جندي إسرائيلي وتدمير 3 دبابات “ميركافاة” بمدينة غزة وشمالي القطاع.

وقالت “القسام” في بيان لها “بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا قنص جندي صهيوني شرق شارع المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة بتاريخ 6 يونيو/ حزيران الجاري”.

وتابعت “القسام” في بيان آخر أن “مقاتليها أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال عن تدمير 3 دبابات ميركفاه بـ3 عبوات أرضية شديدة الانفجار بتاريخ 15 يونيو/حزيران الجاري”، وأضافت أن “المقاتلين رصدوا تناثر بقايا الدبابات في المكان شرق مدينة جباليا شمال القطاع”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام