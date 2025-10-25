ممثل وزير الصحة في مؤتمر طرابلس: مستقبل الرعاية الصحية يعتمد على شراكة السياسات والتكنولوجيا والعنصر البشري

أُقيم في حرم جامعة بيروت العربية – طرابلس، مؤتمر بعنوان “آفاق الرعاية الصحية من التكنولوجيا إلى رعاية المريض”، برعاية وزير الصحة ركان ناصر الدين، وممثله رئيس مصلحة الصحة في الشمال الدكتور سعد الله صابوني، وبمشاركة مستشفى مظلوم ونقابة الأطباء في الشمال.

وشدّد صابوني على أنّ المؤتمر يشكّل فرصة لتبادل المعرفة واستكشاف أحدث التطورات في التكنولوجيا الطبية، وتعزيز التعاون لبناء نظام صحي أكثر عدالة وفاعلية يضع المريض في صلب الأولويات، مؤكداً أنّ مستقبل الرعاية الصحية يعتمد على الشراكة بين السياسات الصحية والتكنولوجيا والعنصر البشري المؤهل.

من جهته، ألقى نقيب أطباء الشمال إبراهيم مقدسي كلمة تناول فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية التي تواجه القطاع الطبي في لبنان، مؤكداً على ضرورة التحوّل الرقمي وربط المستشفيات ببعضها، مع الحفاظ على القيم الإنسانية للطب: الرحمة، والصدق، والضمير المهني.

وشدّدت نقيبة الممرضين عبير الكردي على أهمية حماية الكوادر الصحية ووضع خطة وطنية لمواجهة العنف ضد مقدمي الرعاية، فيما أكدت عميدة كلية الصحة في الجامعة وفاء السحلي أنّ الإنسان يبقى الهدف الأسمى في كل التطورات الطبية والتكنولوجية.

وأشار مقدمو الكلمات إلى الإنجازات الأخيرة لوزارة الصحة في دعم المستشفيات الحكومية، تطوير الرعاية الصحية الأولية، توسيع نطاق الصحة النفسية، وتأمين عمليات زرع الأعضاء على نفقتها، لافتين إلى أهمية دمج التكنولوجيا في خدمة رعاية شاملة ومستدامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام