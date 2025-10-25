ماكرون يتعهّد بدعم أوكرانيا… والناتو يتوقّع “نفاد” قدرات موسكو

أعلنت فرنسا أنها ستزوّد أوكرانيا خلال الأيام المقبلة بمقاتلات “ميراج 2000” وصواريخ “أستر”، في إطار ما وصفته بتعزيز قدراتها الدفاعية.

وخلال اجتماع “تحالف الراغبين” في لندن، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مواصلة الدعم العسكري لكييف، مؤكداً استمرار بلاده في توفير التدريب والمعدات اللازمة.

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إنّ الوقت مناسب لزيادة الضغط على روسيا، معتبرًا أنّ قدرات موسكو المادية والعسكرية تتراجع.

ميدانيًا، أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ روسيا شنّت هجومًا جديدًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على العاصمة كييف، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وأضرار مادية في مناطق عدّة.

وتواصل موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، مؤكدةً أنها تهدف إلى حماية أمنها القومي ومنع تمدّد الحلف الأطلسي شرقًا.

المصدر: وكالات