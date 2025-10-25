منظمة الصحة العالمية: شفاء الإصابات والحالات المستعصية في غزة قد يستغرق 10 سنوات إذا لم تفتح المعابر

أكّد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بيتر بيبركور، الحاجة إلى فتح المعابر كافة إلى قطاع غزة من أجل إيصال ما يكفي من الإمدادات الطبية، لتوسيع نطاق الإغاثة، ونقل نحو 15 ألف مريض، من بينهم 4 آلاف طفل، إلى خارج غزة، مشدداً على أن فتح كل المعابر هو جزء من الخطة التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ ويجب تطبيقها.

وحذّر بيبركور، في إحاطة صحافية لصحافيي الأمم المتحدة في جنيف، من القدس المحتلة، من أن مساعدة المرضى والحالات الصعبة على الشفاء قد تستغرق عشر سنوات إن لم تتوسع عملية الإجلاء بالسرعة المطلوبة، وأوضح أن الكثير من الأشخاص تدهورت حالتهم، وأن أطفالاً ونساء ورجالاً كثيرين سيموتون بلا داعٍ، ولهذا السبب “نحن نضغط بشدة لتوسيع نطاق الإجلاء وضمان فتح كل الممرات الطبية، بما في ذلك الممر إلى الضفة الغربية والقدس، والانطلاق فعلاً في ذلك”.

وكشف ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي المحتلة أن 88 فلسطينياً قتلوا في غزة منذ بدء مفعول قرار وقف إطلاق النار وأصيب 325 آخرون، ليصل بذلك العدد الإجمالي منذ أكتوبر 2023 إلى 68,234 وعدد الجرحى 170,373، مشيراً إلى وجود الآلاف من القتلى لا يزالون تحت الأنقاض.

وقال بيبركور إن النظام الصحي في غزة يعمل الآن بقدرة جزئية، إذ لا يعمل سوى 14 من أصل 36 مستشفى، و64 من أصل 181 مركز رعاية أولية، و109 من أصل 350 نقطة طبية بوظائف محدودة ويبلغ عدد الأسرّة الفعّالة في كل القطاع نحو 2100 سرير فقط لـ2.1 مليون شخص.

وكشف أن الدمار الذي لحق بالنظام الصحي في غزة يُقدّر مبدئياً بنحو سبعة مليارات دولار، وأن إعادة البناء تتطلب مضاعفة الطواقم الطبية والتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية والشركاء الدوليين.

المصدر: مواقع اخبارية