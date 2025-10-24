لجنة التنمية والإصلاح في الصين تطلق خطة خمسية جديدة لتعزيز الصناعات الاستراتيجية

أعلنت الصين عن رؤية طموحة لدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال التركيز على الصناعات الحديثة والناشئة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بكين.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماعات مغلقة استمرت أربعة أيام ناقشت استراتيجيات الخطة الخمسية الخامسة عشرة التي ستبدأ العام القادم.

وكشف رئيس لجنة التنمية والإصلاح الوطنية تشنغ شان جي، عن أن اقتصاد “الثلاثة الجدد” في الصين يمثل الآن أكثر من 18% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن “الخطة الجديدة تهدف إلى تعزيز الصناعات الناشئة وتسريع التطور العنقودي لقطاعات استراتيجية مثل الطاقة الجديدة، والمواد الجديدة، والفضاء، واقتصاد الطيران المنخفض”.

وتوقع المسؤول الصيني أن “تؤدي هذه المبادرة إلى ظهور أسواق جديدة تصل قيمتها إلى عدة تريليونات يوان، مشيراً إلى أن هذه الصناعات ستكتسب زخماً كبيراً خلال العقد المقبل”.

وأضاف: “إن الحجم الجديد الذي سيتم إضافته خلال السنوات العشر القادمة يعادل إنشاء صناعة تكنولوجيا فائقة واحدة أو حتى عدة صناعات أخرى في الصين، مما سيعطي دفعة مستمرة للتنمية عالية الجودة للمشهد الاقتصادي الصيني”.

من جهة أخرى، تناول وانغ ون تاو، وزير التجارة الصيني، قضايا التجارة الدولية، مؤكداً أن “الصين تعارض ما وصفه بـ “فصل السلاسل وكسرها”،

وتعمل على “حماية أمن واستقرار سلاسل التوريد الصناعية العالمية”. وأعلن الوزير عن “ضرورة تحقيق “تنمية متوازنة” للواردات والصادرات الصينية، مع التركيز على توسيع الواردات لتلبية احتياجات التحول الصناعي وتحسين مستوى معيشة السكان”.

كما استعرض الوزير تطور المشاورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، معرباً عن “اعتقاده بأن البلدين يمكنهما من خلال الاحترام المتبادل والمشاورات المتكافئة إيجاد سبل لحل المخاوف المشتركة وتعزيز التنمية الصحية والثابتة والمستدامة للعلاقات الاقتصادية بينهما. ووعد بخلق بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الخمس المقبلة، والعمل على “تلميع علامة الاستثمار في الصين” وخلق مزايا جديدة في مجال جذب رؤوس الأموال الأجنبية”.

المصدر: مواقع