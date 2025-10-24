الشيخ الخطيب: اذا كانت السلطة تريد بناء دولة حقيقية عليها ان تبني مع رعاياها الثقة اولاً

لفت نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة انه “اذا كان العدو قد ايقن مع المعركة في غزة انه قد خسر الرهان فاضطر الى وقف القتال واستبدل الترهيب بشن الحرب على لبنان، فليس ذلك إلا ليحاول ان يفرض عليه بالترهيب والضغط النفسي ما عجز عن تحقيقه بالقتال، وهو لن يفلح في ذلك”، مشددا على ان “على السلطة اللبنانية ان تواجه هذه المحاولات بالمزيد من وحدة الموقف داخل الحكومة، والشعب اللبناني بالوحدة الوطنية المسنودة بالحق والمنطق، والا تخضع السلطة لمنطق التهديد والضغوط والابتزاز، وان تكون امينة لمسؤولياتها الوطنية، فالنصر صبر ساعة، وعليها اذا كانت تريد بناء دولة حقيقية ان تبني اولا مع رعاياها الثقة، فهو السند الحقيقي لها، وهو اهم من كل دعم خارجي. فانتم سلطة الشعب لا سلطة الخارج على الشعب”.

اما في ما يتعلق بالانتخابات، فأكد الشيخ الخطيب “ان لا داعي لكل هذه الجلبة وذلك الضجيج حول تعديل قانون انتخابي نافذ، طالما ان اقتراع المغتربين ليس فيه تكافؤ فرص بين القوى السياسية المتنافسة. فانعدام هذا التكافؤ يسقط دستوريا اي قانون انتخابي، لأن حرية الحركة الانتخابية يجب ان تكون متاحة للجميع، وليس لقوى دون أخرى تتعرض للتضييق والاستفراد من جهات دولية فاعلة، وشريكة بشكل او بآخر في ما تتعرض له منطقتنا من مظالم”. وقال :”ثم ان الحكومة اذا كان يحق لها ان تطلب ادخال تعديلات على القانون الانتخابي، ولكن التعديلات لا يمكن ان تكون لحساب فريق على حساب آخر”.

وأعلن الشيخ الخطيب “نحن مع ان تتاح الفرص لكل لبناني مغترب او مقيم ومن يرغب بالمشاركة في العملية الانتخابية، ويمكنه ان يحضر الى البلد ويمارس حقه الانتخابي بكل حرية ، اما التصويت من وراء البحار الذي يمكن ان يتاح له ولا يتاح لغيره، فذلك امر لا يستوي مع مبدأ العدالة على الاطلاق”..

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام