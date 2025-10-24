الخارجية العراقية ودول عدة تدين مصادقة “الكنيست” على قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، مصادقة “الكنيست” الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في فلسطين المحتلة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنّ هذه الإجراءات التوسعية التي يمارسها الاحتلال تقوّض فرص الاستقرار وتكرّس واقع الاحتلال والاستيطان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، بما في ذلك “القناة 14″، قد أفادت قبل يومين أنّ مشروع قانون فرض السيادة في الضفة الغربية صُدّق عليه بالقراءة التمهيدية، بدعم من أعضاء “كنيست” يشكلون ما يُعرف بـ”لوبي أرض إسرائيل”، بقيادة يولي إدلشتاين وليمور سون هار ميليش وسيمحا روتمان، الذين دعوا إلى دعم المشروع ومنح أعضاء البرلمان حرية التصويت بشأنه.

وفي المقابل، دانت 14 دولة ومنظمة دولية مصادقة “الكنيست” على المشروعين، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وشملت الدول: مصر، الأردن، إندونيسيا، باكستان، تركيا، جيبوتي، السعودية، سلطنة عُمان، غامبيا، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، ماليزيا ونيجيريا، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وفي تطوّر لاحق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ قانون ضم الضفة الغربية تم تعليقه حتى إشعار آخر بتوجيهات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

المصدر: وكالات