الرئيس البرازيلي يصل إندونيسيا قبيل انعقاد قمة آسيان

وصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في إطار مساعيه لتوسيع علاقات بلاده مع إندونيسيا وتعزيز الشراكات الاقتصادية في المنطقة.

ونقلت صحف غربية عن مصادر رسمية من البرازيل والولايات المتحدة إن هناك مشاورات جارية لترتيب لقاء محتمل بين الرئيس لولا ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة، في محاولة لتحسين العلاقات بين البلدين بعد أشهر من التوتر السياسي والدبلوماسي.

ويأتي هذا التطور بعد فترة من الجفاء، حيث فرضت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب في وقت سابق رسوماً جمركية بنسبة 50% على عدد من السلع البرازيلية وعقوبات على مسؤولين كبار.

المصدر: وكتالات