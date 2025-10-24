كيم جونغ أون: العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا في ذروتها التاريخية

أكد زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، أن علاقات بلاده مع روسيا بلغت أعلى مستوياتها التاريخية، مشدداً على أن الأخوّة القتالية بين الشعبين ستواصل تطوّرها رغم التحديات الدولية.

وخلال مراسم تدشين متحف تذكاري يخلّد البطولات القتالية في العمليات العسكرية الخارجية، قال كيم، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، إنّ الصداقة الكورية الروسية وُلدت وسط عواصف التاريخ، وترسّخت بقوةٍ لا تُقهر، لتصل اليوم إلى ذروتها التاريخية.

وأشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أن المعارك المشتركة بين موسكو وبيونغ يانغ أسهمت في تعزيز متانة الروابط بين البلدين، مؤكداً أن “سياسات الهيمنة والاستبداد التي ينتهجها الغرب لن تعيق مسار التعاون بين الجانبين”.

وأضاف كيم أن سنوات النضال المشترك ستبقى حيّة في ذاكرة الشعبين، موجهاً تحية “للأبطال الذين سطّروا بدمائهم صفحات العزّة خلال عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية”، ومؤكداً أن تلك التضحيات تشكّل أساساً متيناً لاستمرار الشراكة التاريخية بين البلدين.