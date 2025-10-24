عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 24-10-2025

أبزر عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 24-10-2025

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار:

لقاء “حمساوي” – “فتحاوي” في القاهرة | اتفاق غزّة معلّق: لا توافق على المرحلة الثانية

لبنان يتنازل لقبرص: هذا ما نقدر عليه

من أجل عدالة بحرية للبنان: الأسس القانونية لإعادة الترسيم مع قبرص

4 شهداء في “غارات الخميس” الأسبوعية | رئيس – الـ”ميكانيزم” الجديد: سأكون مختلفًا!

ما العمل لتحرير الأسرى والمختطفين في معتقلات العدو؟

أول اختبار للشرع مع الأجانب: “رفاق الأمس” ليسوا لقمة سائغة

الدولة تحاصر مواطنيها المنكوبين: إعمار بإذن.. ولا تعويضات

صحيفة البناء:

لبنان تحت النار تنفيذًا لتهديد برّاك تحت ذريعة السلاح والهدف هو شريط حدودي

ضم الضفّة: نتنياهو يتنصل وترامب يتعهد بمنعه.. واستنكار أممي وعربي ودولي

“وول ستريت جورنال” تفضح خطة كوشنر للسطو على نصف غزّة بحجة الإعمار

خطة شرق غزّة وشريط لبنان الحدودي

صحيفة اللواء:

النفط: لحماية الحلم من كابوس المحاصصة!

الرؤساء لرئيس الميكانيزم: تحميل واشنطن مسؤولية لجم الاعتداءات “الإسرائيلية”

مجلس الوزراء يُبرم الاتفاقية البحرية مع قبرص.. وبرِّي: لا يحق للحكومة إرسال مشروع قانون ما دام هناك قانون

حزب الله بين مراجعة التجربة وضغوط المرحلة المقبلة

حزب الله بين الريبة والانتظار في العلاقة مع سورية الجديدة

صحيفة الديار:

غارات وتهويل بالحرب… وحزب الله لا يشعر بالتوتر

لا رهان على تفعيل “الميكانيزم”… ولا توسيع لمهامها

بري “يقطع الطريق” على سلام: لن نقبل بعزل الشيعة

سالم لـ “الديار”: تناقضات في المواقف الأميركيّة بين ترامب والموفد الراحل برّاك

منع الصيد البرّي خطوة حاسمة للحفاظ على الطبيعة والتنوّع البيولوجي

صحيفة النهار:

“غارات الخميس” ثُواكب تفعيل “الميكانيزم”!

سباق استحقاقات لبنان خليط متفجر

خطّة ترامب في السياق التاريخي للخطط الأميركية

ملف خاص من “النهار”: “أين روسيا من الشرق الأوسط الجديد؟”

هل يخشى براك على بلاده الانخراط أكثر في لبنان؟

صحيفة الجمهورية:

“إسرائيل” تستبق “الميكانيزم” بتصعيد واسع

عون: لبنان يعلق أمالًا كبيرة على “الميكانيزم”

معارضو بري مستنفرون و”جفن” عين التينة لا يرف!

لا تُقدّم صوتك هدية لِمَن سرق أموالك

طريق غزّة تمرّ بلبنان

أسرار الصحف:

اللواء:

حسب عائدين من دولة إقليمية كبرى، فإن المناخات فيها تؤشر إلى بناء حسابات لحرب مقبلة لدى قيادة هذا البلد.

تعززت العلاقات بين نائب جنوبي كان محسوباً على فريق التغيير ونواب كتلة من ضمن «الثنائي» على خلفية التعاون الحالي والمستقبلي.

تتهم جهات لبنانية وغير لبنانية وزيراً معنياً بملف حساس مع بلد مجاور، بأنه يعمل بدوافع حزبية.

البناء:

توقعت جهات أوروبية ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي في لبنان في سياق الضغط الذي يحظى بدعم أميركي لجلب الدولة اللبنانية إلى طاولة التفاوض على غرار ما جرى في سورية وإبقاء التفاوض بارداً والميدان ساخناً إلى حين نضوج الخضوع اللبناني والسوري لشروط إسرائيلية تتصل باقتطاع مساحة قرب الحدود بعمق بين 5 و10 كلم منطقة خالية من السكان تشبه المنطقة العازلة في غزة تكون تحت سيطرة أميركية إسرائيلية اقتصادياً وتابعة أمنياً لجيش الاحتلال ويكون ما خلفها بعمق 50 -60 كلم منطقة ترتيبات أمنية مع إبقاء الأجواء اللبنانية والسورية متاحة بحرية أمام سلاح الجو في جيش الاحتلال.

تحدّثت مصادر روسية عن ترجيح تصعيد الوضع العسكري بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مساعي التهدئة لحسابات لا تتصل بالملف الأوكراني بل بضغط مجمع الصناعات العسكرية الذي يريد تصعيد التوتر النووي مع روسيا لإنفاق المزيد من الأموال على الأسلحة النووية وتطوير المزيد منها، وقد تمّت صفقة بين ترامب ومجمع الصناعات العسكرية يستفيد بموجبها ترامب من دعم المجمع الذي يحسب على الدولة العميقة في أميركا مقابل تبني أجندة المجمع بزيادة التوترات العالمية لضمان المزيد من الإنفاق على التسلح. وقالت المصادر إنه سوف يترجم المجمع موقفه مع ترامب في تجيير تصويت عدد من النواب لصالح إقرار الموازنة مع سخاء في الإنفاق على التسلح فيها بعدما أدى الإغلاق الحكومي خلال ثلاثة أسابيع بسبب عدم إقرار الموازنة إلى إضعاف ترامب وإدارته.

الجمهورية:

كشف أحد المتابعين الدوليِّين لاجتماعات صندوق النقد الدولي، أن توزيع المسؤوليات عن الانهيار الاقتصادي والمالي اللبناني اتُفق عليه وستتحمّل الدولة ومصرف لبنان القسم الأكبر منها.

تخوض مختلف الجهات التغييرية والسيادية نقاشات مطوّلة في شكل لوائح وخطاب الإنتخابات إذا ما حدثت من دون الاغتراب، غير مستبعدين تحالفات كبرى مع بعضهم لتشكيل محادل انتخابية تُسَيطر على غالبية المجلس.

يستمر أحد المصارف بوقاحة بالاتصال بزبائنه مبلّغاً إياهم أنّ أموالهم المحجوزة منذ سنوات قد تبخّرت كرسوم، وأنّهم يجب أن يدفعوا مالاً إضافياً لإقفال الحساب.

النهار:

يقول مرشحون محتملون إلى انتخابات 2026 إنّه من المبكر الاعلان عن الترشح قبل مطلع السنة الجديدة للتأكد من حصول الاستحقاق في موعده ولعدم فتح جبهات المنافسة باكراً.

يُمارس مرجع سياسي تقنيناً في مواقفه بشكل لافت في الآونة الأخيرة، بانتظار أن تتبلور الصورة في المرحلة المقبلة ولاسيما بعد خطة غزة ووصول الموفدين الأميركيين إلى لبنان ليبني على الشيء مقتضاه.

تفاوتت أمس نسبة الإضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي القطاع العام، احتجاجاً على الاوضاع المعيشية والاقتصادية، بين دائرة وأخرى خصوصاً أنّ رابطات المعلمين لم تُشارك فيه.

تسري معلومات عن أنّ ضبط التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية يُنفَّذ بشكل كبير باستثناء بعض التهريب للمازوت والبنزين في مناطق محددة تحت أعين الأمنيين من الطرفين.

كشف نائب رئيس الحكومة طارق متري عن أنّ إعادة إحياء التبادل الديبلوماسي بين لبنان وسوريا بات قريباً جداً.

يقول خبير انتخابي في عالم الأرقام أنّ ما يُسرّبه “التيار الوطني الحر” عن المقاعد النيابية المضمونة لمرشحيه في استحقاق 2026 تبدو نوعاً من الدعاية السياسية غير المبنية على دراسات واقعية.

المصدر: الصحف اللبنانية