البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 39,5 %

أعلن البنك المركزي التركي الخميس خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، تماشيا مع توقعات المحللين.

وخلال اجتماع للجنة السياسة النقدية خفض البنك سعر الفائدة المرجعي من 40,5% إلى 39,5% وسط بقاء ضغوط التضخم منخفضة نسبيا، وإن كانت لا تزال عند 33,3% على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر.

وأضاف البنك “تزايد اتجاه التضخم الأساسي في أيلول/سبتمبر”، مشيرا إلى أن “عملية خفض التضخم تتباطأ”.

وأكد البنك أنه سيحافظ على السياسة النقدية التقييدية “حتى تحقيق استقرار الأسعار”.

وكان البنك قد خفض سعر الفائدة في أيلول/سبتمبر إلى 40,5%.

وتسجل تركيا تضخما مزدوج الرقم منذ 2019 مما زاد من غلاء المعيشة لملايين الناس، بعد أن أمر الرئيس رجب طيب اردوغان بخفض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو.

لكن هذه التخفيضات أفضت إلى تراجع الليرة التركية في أسواق العملات، ما زاد من التضخم ودفع اردوغان إلى التراجع عن سياسته غير التقليدية في عام 2023.

وكتب نيكولاس فار من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية بعد خفض أسعار الفائدة “نتوقع أن ينخفض التضخم من 33,3 % في ايلول/سبتمبر إلى نحو 20 % بنهاية العام المقبل”.

المصدر: أ.ف.ب.