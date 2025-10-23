لأول مرة منذ وقف إطلاق النار.. منظمة الصحة العالمية تجلي 41 مريضًا من غزة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إجلاء 41 مريضًا في حالة حرجة من قطاع غزة للعلاج في دول أخرى، في أول عملية إجلاء طبي منذ وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تدوينة له على منصة “إكس”، اليوم الخميس، حول عمليات الإجلاء الطبي من غزة. وأشار غيبريسوس إلى أن منظمة الصحة العالمية قادت عملية إجلاء طبي شملت 41 مريضًا في حالة حرجة و145 مرافقًا لهم.

وقال: “هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا منذ وقف إطلاق النار. وما زال نحو 15 ألف مريض ينتظرون الموافقة على تلقي الرعاية الطبية خارج غزة”.

وجدد المدير العام دعوته إلى الدول لإظهار التضامن وفتح جميع السبل لتسريع عمليات الإجلاء الطبي من غزة.

ومن جانب آخر، وأكدت منظمة الصحة العالمية الخميس الحاجة إلى ما لا يقل عن سبعة مليارات دولار لإعادة بناء النظام الصحي في غزة. وقال غيبريسوس للصحافيين: “لم يعد هناك أي مستشفيات تعمل بالكامل في غزة، إذ لا تزال 14 مستشفى من أصل 36 تعمل، وهناك نقص فادح في الأدوية والتجهيزات والطواقم الصحية الأساسية”.

وحذر من أن “الكلفة الإجمالية لإعادة بناء النظام الصحي في غزة لا تقل عن سبعة مليارات دولار”.

المصدر: مواقع