الشيخ الخطيب تناول مع الحجار وبخاري التطورات في لبنان

استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية، السفير السعودية وليد بخاري، وتم البحث في التطورات في لبنان والمنطقة، وكان اتفاق على وجوب بذل اقصى الجهود لتحقيق الاستقرار ودور الدولة في هذا المجال.

واكد الشيخ الخطيب، “ضرورة استعادة الناس ثقتهم بالدولة التي يفترض ان تهتم بشؤون الناس الحياتية والاجتماعية والامنية قبل اي شيء آخر، وبعدها يمكن البحث في كل الشؤون الأخرى”، وقال: “لا يجوز ان يبقى ما يشعر به الناس بتجاهل الحكومة لهموم المهجرين والنازحين”، وشدد على ان “المكون الشيعي لم يكن في اي يوم من الايام عامل تفريق او انفصال، بل عامل وحدة وجمع”.

من جهته اكد بخاري “حكمة القيادة اللبنانية في دفع الامور نحو الاستقرار”، وقال: “نعول دائما على هذا الامر”، منوها بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا المجال، مشددا على ان “لا خصومة للمملكة مع المكون الشيعي في لبنان ولا في الخارج”.

واستقبل العلامة الخطيب وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، وكانت مناسبة للتداول في الشؤون الراهنة.

وشدد الخطيب على “ضرورة اهتمام الحكومة بشؤون الناس واستعادة الدولة لثقة المواطنين، لا سيما النازحين منهم”، مؤكدا انه “لا يجوز تغييب الاعمار عن الموازنة العامة”.

إثر اللقاء قال الوزير الحجار ان “الهاجس الأول لدى صاحب السماحة كما هو لدي ولدى حكومتنا ولدى كل اللبنانيين هو العمل بكل جهد وجد لتحرير أرضنا في الجنوب العزيز لوقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أهلنا والتي ينتج عنا دائما شهداء وإصابات، وبنفس الوقت تحرير أسرانا الموجودين لدى العدو الإسرائيلي، وهذا الهاجس الوطني العام الذي دائما يشغل بالنا جميعا”.

اضاف: “يبقى الهاجس الاساسي والقرار الاساسي بإجراء الانتخابات في موعدها لإعادة تجديد الحياة السياسية والسماح للمواطنين بإبداء رأيهم واختيار ممثليهم على افضل ما يكون”.

المصدر: موقع المنار