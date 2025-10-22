الأربعاء   
    العدل الدولية: “إسرائيل” لم تُثبت انتماء موظفي الأونروا إلى حماس وعليها ضمان الحاجات الأساسية لسكان غزة

      اعتبرت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة عقدتها اليوم الأربعاء في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري بشأن واجبات الكيان الصهيوني تجاه المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، أن الكيان العبري لم يثبت ادعاءاته بانتماء نسبة كبيرة من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى حركة حماس.

      وقال رئيس المحكمة، القاضي يوجي إيواساوا، إن “المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس أو في فصائل أخرى”.

      وأكد رئيس المحكمة أن “إسرائيل ملزمة، لكونها قوة احتلال، بضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الإمدادات الحيوية لبقائهم على قيد الحياة”، في إشارة إلى الغذاء والماء والدواء والمساعدات الإنسانية.

      المصدر: مواقع

