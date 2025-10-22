البرهان يتعهد بـ”سحق التمرد” خلال زيارته مطار الخرطوم وسط تصاعد هجمات الطائرات المسيّرة

تعهّد القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بـ”سحق التمرد” الذي تقوده قوات الدعم السريع، وذلك خلال زيارته مطار الخرطوم الدولي، في وقت تتعرض فيه المنشأة لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة.

وقال البرهان في تصريحات من المطار: “قريباً لن يستطيع أحد أن يهدد السودان، لأننا مصممون على سحق هذا التمرد والقضاء عليه نهائياً”، مؤكداً أن الجيش لن يسمح بعودة “الميليشيات أو المرتزقة” إلى المشهد الوطني.

وأضاف: “نرحب بالسلام، وكل السودانيين يريدون سلاماً قائماً على أسس وطنية متينة، لكننا لا نريد لأي ميليشيا أو جهة دعمتها أن يكون لها دور في مستقبل السودان”.

وتأتي تصريحات البرهان بعد يوم من هجوم بطائرات مسيّرة استهدف مطار الخرطوم الدولي، تلاه هجوم آخر فجر اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت به مصادر صحفية، موضحة أن الدفاعات الجوية اعترضت المسيّرات التي أُطلقت من قبل ما وصفته بـ”الميليشيا الإرهابية”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وكانت سلطة الطيران المدني السودانية قد أعلنت نيتها إعادة فتح المطار تدريجياً أمام الرحلات الداخلية هذا الأسبوع بعد استكمال الترتيبات الفنية، غير أن استمرار الهجمات حال دون تنفيذ الخطة حتى الآن.

وشهدت الخرطوم خلال الأشهر الماضية هدوءاً نسبياً في المعارك البرية بعد استعادة الجيش أجزاء من العاصمة، إلا أن الضربات الجوية والمسيّرة استمرت، في وقت تحاول فيه الحكومة إعادة مؤسساتها من بورتسودان إلى العاصمة.

ويأتي ذلك بينما حذرت الأمم المتحدة من تصاعد العنف في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، حيث تواصل قوات الدعم السريع محاولاتها للسيطرة على مدينة الفاشر، آخر المدن الكبرى في دارفور الخارجة عن سيطرتها.

ويستمر النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، مخلفاً عشرات الآلاف من القتلى ونحو 12 مليون نازح، في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة نزوح وجوع في العالم.

