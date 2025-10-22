الرئيس عون خلال استقباله وفدا شبابياً: شباب لبنان هم من يصنعون مستقبله وينطلقون من مصالح البلد

أكد الرئيس جوزاف عون اليوم الأربعاء، خلال لقائه وزير الصناعة عيسى الخوري، أن “شباب لبنان هم من يصنعون مستقبله وينطلقون من مصالح البلد وليس من مصالحهم الشخصية وعلينا أن نثبت للخارج من خلالهم أننا بدأنا مسيرة التطور والتقدم”.

وتوجه إلى الشباب قائلا: “أدعوكم كي تضعوا دائما مصلحة لبنان كأولوية في عملكم إلى أي حزب أو تيار انتميتم، كما أدعوكم إلى تسويق ثقافة الوطن والمواطنية في مجتمعكم وعائلاتكم وجامعاتكم، كي تصبح نهجا ووعيا وواقعا معيوشا لجميع اللبنانيين”.

كما ودعا الرئيس عون الى “الخروج من الخلافات التي أوصلت لبنان إلى ما وصل اليه، فاقتصاد لبنان في الماضي كان من اقوى الاقتصادات في العالم، وكذلك عملته الوطنية، والانحدار الذي وصلنا اليه نحن من يتحمل مسؤوليته، وعلينا أن نأخذ العبر مما حصل كي لا نكرر أخطاء الماضي”.

كلام رئيس الجمهورية، جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من الأحزاب الشبابية والمنظمات الطلابية في لبنان.

واستقبل عون وزير الصناعة عيسى الخوري الذي اوضح أنه بحث مع الرئيس عون في “مواضيع تتعلق بعمل الوزارة وشدد على ضرورة حماية الصناعة الوطنية وسلامة الغذاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام