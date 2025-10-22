الخطيب : المسلمون الشيعة في لبنان يحملون مشروعاً وطنياً يرتكز على الاندماج في النسيج الوطني

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس _ طريق المطار، المستشار الثقافي الإيراني الجديد السيد محمد رضا مرتضوي، يرافقه مدير العلاقات العامة والإعلام في المستشارية الثقافية الدكتور علي قصير، حيث تم التباحث في القضايا والشؤون الثقافية وسبل التعاون المشترك، والتداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وأكّد أن “الهجمة الثقافية الغربية ضد مجتمعاتنا وشعوبنا لا تقل خطراً عن العدوان العسكري، وهي تستدعي تحصين شعوبنا بثقافة الوحدة والتعاون والتمسك بالقيم والمبادئ الإيمانية والوطنية التي تشكّل مصدر قوة لبلادنا”.

كما أشار أن “المسلمين الشيعة في لبنان يحملون مشروعاً وطنياً يرتكز على الاندماج في النسيج الوطني دون أن يكون لهم مشروع خاص بهم”، مشدداً على “ضرورة بذل الجهود لتحصين الوحدة الوطنية من خلال تعاون وتضامن اللبنانيين في مواجهة الاحتلال والعدوان الصهيوني المستمر ضد لبنان وشعبه”.

وأدلى المستشار مرتضوي إثر اللقاء بالتصريح التالي:”نحن نحترم ونُقدّر دور المجلس في صون الوحدة الوطنية اللبنانية والحفاظ على سيادة لبنان في وجه الغطرسة الصهيونية المغطاة أميركياً، وعبّرنا عن كل التقدير لسماحة العلامة الشيخ علي الخطيب الذي يضع كل إمكاناته في سبيل تحصين وحدة اللبنانيين والتواصل مع كل المرجعيات الروحية الإسلامية والمسيحية في لبنان وخارج لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام