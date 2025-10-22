ايران والنيجر تؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

التقى محسن باك نجاد اليوم الأربعاء 22 تشرين الاول / أكتوبر، بوزير الطاقة النيجيري إكبريكبه إكبو لمناقشة تطوير التعاون الثنائي في قطاعات الغاز والبتروكيماويات ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تطورات سوق الطاقة العالمي.

تُعد نيجيريا، بصفتها أكبر منتج للنفط الخام وصاحبة احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في القارة الأفريقية، أحد الأعضاء الرئيسيين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي أيضًا عضو في منتدى الدول المصدرة للغاز.

ومن المقرر أن يعقد غدا الخميس 23 اكتوبر في العاصمة القطرية الدوحة، الاجتماع الوزاري السابع والعشرون لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء.

المصدر: مواقع