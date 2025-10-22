الأربعاء   
   22 10 2025   
   29 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 15:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    ايران والنيجر تؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

      التقى محسن باك نجاد اليوم الأربعاء 22 تشرين الاول / أكتوبر، بوزير الطاقة النيجيري إكبريكبه إكبو لمناقشة تطوير التعاون الثنائي في قطاعات الغاز والبتروكيماويات ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تطورات سوق الطاقة العالمي.

      تُعد نيجيريا، بصفتها أكبر منتج للنفط الخام وصاحبة احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في القارة الأفريقية، أحد الأعضاء الرئيسيين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي أيضًا عضو في منتدى الدول المصدرة للغاز.

      ومن المقرر أن يعقد غدا الخميس 23 اكتوبر في العاصمة القطرية الدوحة، الاجتماع الوزاري السابع والعشرون لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء.

      المصدر: مواقع

      مواضيع ذات صلة

      بوركينا فاسو ومالي والنيجر يعلنون الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

      بوركينا فاسو ومالي والنيجر يعلنون الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

      دعوات للحذر بعد إعلان النيجر مقتل زعيم بوكو حرام

      دعوات للحذر بعد إعلان النيجر مقتل زعيم بوكو حرام

      مقتل 20 مدنياً في غرب النيجر على يد “عصابات مسلحة”

      مقتل 20 مدنياً في غرب النيجر على يد “عصابات مسلحة”