فرطوسي : اليونسكو أدانت الحرب ضد إيران وتواصل تعزيز الدبلوماسية الثقافية والعلمية

أكد الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في إيران حسن فرطوسي، أنّ منظمة اليونسكو كانت الجهة الدولية الوحيدة التي أدانت الحرب التي استمرت 12 يومًا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرًا إلى أن المنظمة أصدرت بيانًا رسميًا أدانت فيه استشهاد الصحفيين الإيرانيين خلال تلك الأحداث.

واعتبر فرطوسي خلال مؤتمر صحفي خصص لاستعراض أداء اللجنة خلال العام الماضي، أنّ “اليونسكو أثبتت مرة أخرى أنها المؤسسة الدولية التي تقف إلى جانب القيم الإنسانية، بينما واصلت اللجنة الوطنية أعمالها دون توقف حتى في أيام الحرب والعطلات الأسبوعية، حفاظًا على راية العلم والتعليم والثقافة مرفوعة في أصعب الظروف”.

وأشار الأمين العام إلى أنّ “اللجنة الوطنية نفّذت خلال العام المنصرم سلسلة من البرامج المشتركة مع اليونسكو بهدف حشد الدعم الدولي للأهداف الوطنية لإيران، وتعزيز حضور البلاد في المحافل العلمية والثقافية الدولية”.

ونوّه إلى أنّ “المشاركة النشطة لإيران في هذه البرامج ساهمت في نقل الخبرات وتبادل المعارف بين المؤسسات والجامعات المحلية والدولية”.

إلى ذلك، أشار الأمين العام إلى أنّ “اللجنة تعمل حاليًا على تعزيز الدبلوماسية الحضرية عبر شبكة المدن الإبداعية والمتعلمة التابعة لليونسكو”، مبينًا أنّ “هذه المبادرة تسعى إلى الارتقاء بدور المدن الإيرانية في تبادل الخبرات الثقافية والتعليمية”.

المصدر: وكالات