الرئيس الايراني: عندما تتحقق الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية ستفشل مؤامرات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، خلال لقائه مستشار الأمن القومي للجمهورية العراقية قاسم الأعرجي والوفد المرافق له على أهمية تطوير العلاقات بين طهران وبغداد في جميع المجالات.

وفي هذا اللقاء، أعرب الرئيس الايراني عن ارتياحه للمستوى الرفيع للعلاقات بين البلدين، وقال: “العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق في مستوى ممتاز، ومواصلة تطوير هذه العلاقات، ليس فقط في إطار العلاقات الثنائية، بل أيضًا في إطار التفاعل مع الدول الإسلامية الأخرى، من شأنه أن يمهد الطريق لتطوير التعاون الأمني والاقتصادي والعلمي والثقافي”.

وأكد بزشكيان أن تبادل الوفود الدبلوماسية والزيارات المتواصلة لمسؤولي البلدين سيعزز التفاهم والتقارب وتكوين رؤية مشتركة حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وأكد على ضرورة وحدة العالم الإسلامي، مضيفًا: “عندما تتحقق الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية، ستفشل مؤامرات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد شعوب المنطقة”.

وأضاف أن ربط شبكة السكك الحديدية بين إيران والعراق يُعدّ أحد أهم محاور التعاون، وقال: “إن تسريع الحكومة العراقية تنفيذ هذا المشروع، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، سيمهد الطريق لتواصل أوسع بين دول المنطقة ويعزز الروابط الاقتصادية”.

وأضاف “إن أنشطة وحركة رجال الأعمال في المنطقة ستوفر الأمن وتؤدي إلى ازدهار اقتصادي في المنطقة من خلال استكمال شبكة السكك الحديدية هذه وإنشاء مناطق حرة مشتركة”.

مستشار الأمن القومي العراقي، قال إن أمن إيران والعراق لا ينفصلان، وتؤكد الحكومة العراقية التزامها الكامل بالمعاهدة الأمنية بين البلدين.

وأكد أنه من وجهة نظر رئيس الوزراء العراقي ومسؤولي إقليم كردستان، يجب أن تكون حدود إيران والعراق من أكثر الحدود أمانًا في المنطقة، ولن يكون هناك أي تهديد لإيران من هذه المنطقة.

واعتبر ربط شبكتي السكك الحديدية الإيرانية والعراقية خطوة استراتيجية، مضيفًا: ستؤدي هذه الخطة إلى تقارب اقتصادي وسياسي بين البلدين، والحكومة العراقية تدعمها بقوة.

وزير داخلية إقليم كردستان العراق ريبر أحمد اعرب عن امتنانه لإتاحة هذه الفرصة، وقال: لقد تركت زيارة الدكتور بزشكيان للإقليم أثرًا إيجابيًا للغاية على المستويين السياسي والشعبي.

وأضاف إن نهج إقليم كردستان، في جميع الظروف، هو دعم استقرار وأمن جمهورية إيران الإسلامية. ونؤكد التزامنا الكامل بالاتفاقية الأمنية بين البلدين، واتخذنا خطوات عملية في هذا الاتجاه.

المصدر: وكالة مهر