بريطانيا ترفع هيئة تحرير الشام عن قائمة المنظمات الإرهابية

أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء رفع هيئة تحرير الشام، التي قادت جماعات مسلحة في سوريا، عن قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.

وكانت بريطانيا قد صنفت الهيئة، التي كانت سابقًا تابعة لتنظيم القاعدة، منظمة إرهابية في عام 2017. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ألمحت الحكومة إلى إمكانية إعادة النظر في قرار الحظر، في حين ألغت الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تصنيف الهيئة كمنظمة إرهابية أجنبية في يوليو/تموز.

وتأسست الهيئة في البداية تحت اسم جبهة النصرة في 24 يناير/كانون الثاني 2012، وربطت تقارير استخباراتية أميركية الجماعة بتنظيم القاعدة في العراق، مما دفع الحكومة الأميركية لتصنيفها جماعة إرهابية في ديسمبر/كانون الأول 2012.

وفي يوليو/تموز 2016، تم فك ارتباط جبهة النصرة بتنظيم القاعدة وتأسيس جبهة فتح الشام، قبل أن تتخذ لاحقًا اسم هيئة تحرير الشام.

