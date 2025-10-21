الثلاثاء   
   21 10 2025   
   28 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 21:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    بريطانيا ترفع هيئة تحرير الشام عن قائمة المنظمات الإرهابية

      أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء رفع هيئة تحرير الشام، التي قادت جماعات مسلحة في سوريا، عن قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.

      وكانت بريطانيا قد صنفت الهيئة، التي كانت سابقًا تابعة لتنظيم القاعدة، منظمة إرهابية في عام 2017. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، ألمحت الحكومة إلى إمكانية إعادة النظر في قرار الحظر، في حين ألغت الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تصنيف الهيئة كمنظمة إرهابية أجنبية في يوليو/تموز.

      وتأسست الهيئة في البداية تحت اسم جبهة النصرة في 24 يناير/كانون الثاني 2012، وربطت تقارير استخباراتية أميركية الجماعة بتنظيم القاعدة في العراق، مما دفع الحكومة الأميركية لتصنيفها جماعة إرهابية في ديسمبر/كانون الأول 2012.

      وفي يوليو/تموز 2016، تم فك ارتباط جبهة النصرة بتنظيم القاعدة وتأسيس جبهة فتح الشام، قبل أن تتخذ لاحقًا اسم هيئة تحرير الشام.

      المصدر: مواقع

      مواضيع ذات صلة

      الشرع يزور موسكو ويبحث مع بوتين ملف القواعد العسكرية الروسية في سوريا

      الشرع يزور موسكو ويبحث مع بوتين ملف القواعد العسكرية الروسية في سوريا

      مقدمة نشرة الأحبار الرئيسية لقناة المنار الأربعاء 15\10\2025

      مقدمة نشرة الأحبار الرئيسية لقناة المنار الأربعاء 15\10\2025

      الشرع في روسيا: بحثٌ في العلاقات الثنائية والمستجدات الاقليمية والدولية

      الشرع في روسيا: بحثٌ في العلاقات الثنائية والمستجدات الاقليمية والدولية