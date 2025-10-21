الثلاثاء   
   21 10 2025   
   28 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 21:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    القديم على قدمه…تجديد داخلي في المجلس النيابي في زمن العدوان

    في المجلس النيابي، تجديد لرؤساء اللجان مع ادخال تعديلات طفيفة .
    تقرير : حسين عواد

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    “الغناء والموسيقى”.. فقه الفن في فكر الإمام الخامنئي

    “الغناء والموسيقى”.. فقه الفن في فكر الإمام الخامنئي

    من علمات إلى المعيصرة… دفء الإمداد يسبق الشتاء

    من علمات إلى المعيصرة… دفء الإمداد يسبق الشتاء

    5021 خرقًا إسرائيليًا …ولبنان متمسك بآلية وقف النار

    5021 خرقًا إسرائيليًا …ولبنان متمسك بآلية وقف النار