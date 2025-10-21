حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” تؤكد دعم الجيش اللبناني وتطالب بتنسيق أمني لمواجهة المافيات

أكد مجلس محافظة بيروت في حركة الناصريين المستقلين «المرابطون» أهمية الإجراءات والتدابير الأمنية التي يتخذها الجيش اللبناني ضد مهربي المخدرات وأوكارهم، وضد المخلين بالأمن من زعران ولصوص مسلحين الذين كانوا يعيثون فساداً ويتسببون باشتباكات تستهدف أرواح الأبرياء من نساء وأطفال في شوارع بيروت.

ودعا المجلس إلى الوقوف مع أبناء الوطن في الجيش اللبناني وقيادته الحكيمة، وعلى رأسها العماد رودولف هيكل، داعماً الحملات الأمنية التي ينفذها الجيش في مواجهة هؤلاء المجرمين.

وطالب «المرابطون» قوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية بضرورة التنسيق الكامل مع الجيش اللبناني لمكافحة كل المحاولات الرامية إلى إعادة تموضع هذه المافيات المنبوذة من أهلنا في أوكار جديدة.

المصدر: مواقع