ساركوزي يدخل سجن “لا سانتي” في باريس

دخل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي اليوم الثلاثاء سجن “لا سانتي” في باريس، حيث سيقضي عقوبة السجن بعد إدانته بمحاولة الحصول على تمويل من ليبيا لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2007.

ورافق السيارة التي كانت تقل الرئيس السابق رجال شرطة وعدد من الصحفيين على الدراجات النارية، قبل أن تدخل السيارة سجن “لا سانتي” وسط حراسة مشددة.

وفي تصريح له على منصة التواصل الاجتماعي X أثناء نقله إلى السجن، قال ساركوزي: “ليس رئيسًا سابقًا يُسجن هذا الصباح، بل إنسان بريء. ليس لدي أي شك، وستنتصر الحقيقة”.

وكانت المحكمة قد أصدرت بحقه في سبتمبر الماضي حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي ضمن مخطط للحصول على تمويل من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الرئاسية.

وأوضح ساركوزي أنه استأنف الحكم، مؤكدًا عزمه مواجهة القضية والدفاع عن براءته.

ويعدّ ساركوزي أول رئيس فرنسي سابق يُسجن منذ الرئيس المتعاون مع النازيين فيليب بيتان بعد الحرب العالمية الثانية.

المصدر: يونيوز