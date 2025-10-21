الثلاثاء   
    لبنان

    تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان بالشراكة مع الأمم المتحدة

      ركز اللقاء بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم،  (UNDP) على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في شمال لبنان، ودعم المشاريع التنموية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتحسين منظومة الحماية الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز التقديمات والخدمات التي تلبي متطلبات الاقتصاد المحلي والإقليمي.

      واستعرض خلال اللقاء أدوار الغرفة في تطوير الصناعات والزراعة، دعم الصادرات، برامج ريادة الأعمال، ومختبرات الجودة، إضافة إلى مشاريع تنموية تشمل تقديم الخدمات الصحية والاقتصادية للمجتمع المحلي، مع التركيز على التعاون بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.

      وأكد الطرفان على تفعيل وتعزيز الشراكات المستمرة بين الغرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يسهم في دعم أجندة التعافي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.

      وجاء ذلك خلال استقبال  رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، ووفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث حضرها رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس الدكتور جمال كريم، المديرة العامة للغرفة ليندا سلطان، ومدير مختبرات الجودة الدكتور خالد العمري.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

