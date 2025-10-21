السيسي يعقد أول قمة من نوعها مع أوروبا

غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يترأس وفد مصر المشارك في أعمال القمة المصرية–الأوروبية الأولى في 22 أكتوبر الجاري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية محمد الشناوي بأن انعقاد هذه القمة التاريخية الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي يأتي تتويجا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميا في القاهرة في مارس 2024.

وأكد المتحدث أن الرئيس سيجري، على هامش الزيارة، سلسلة لقاءات مهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد لقاءً مع ملك بلجيكا.

وأوضح السفير محمد الشناوي، أن الزيارة تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي مع الجانب الأوروبي، وكذلك مع بلجيكا، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن الزيارة تتضمن شقا اقتصاديا محوريا، يتمثل في عقد منتدى اقتصادي موسع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال. كما ستناقَش خلال الزيارة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب عدد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك.

