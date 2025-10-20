رئيس بلدية غزة: الأطفال والنساء يشكلون غالبية المفقودين تحت الأنقاض

أكد رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، أن “غالبية المفقودين تحت أنقاض الدمار في القطاع هم من الأطفال والنساء”، وقال إن “فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إليهم بسبب نقص المعدات الثقيلة”.

وأوضح السراج في تصريح له، الإثنين، أن “البلدية تحتاج بشكل عاجل إلى معدات وآليات ثقيلة لانتشال المفقودين، إلى جانب إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي التي تضررت جراء القصف، بحسب قناة الجزيرة”.

وأكد السراج أن “البلدية بحاجة إلى كل المعدات الممكن استخدامها للكشف عن المفقودين تحت الأنقاض وانتشالهم”، مشددًا على أن “الواقع الإنساني في غزة يزداد سوءًا مع استمرار عجز الإمكانات المحلية عن تلبية حجم الكارثة”.

وارتكبت قوات الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وبدعم أمريكي أوروبي، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام