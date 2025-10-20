“القسام” يعلن تسليم جثة أسير إسرائيلي جديدة

أعلنت “كتائب القسام” مساء الاثنين، أنها سلّمت جثة جديدة لأحد الأسرى الإسرائيليين، في إطار صفقة التبادل المتفق عليها ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في غزة.

وأوضحت الكتائب “أنها ستسلّم الجثة المستخرجة عند الساعة الثامنة مساء الاثنين بتوقيت غزة”.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الصليب الأحمر تسلّم جثة أحد جنوده، جنوب قطاع غزة.

وسلّمت المقاومة في غزة، منذ بدء دخول اتفاق إنهاء الحرب حيّز التنفيذ، إلى الصليب الأحمر الدولي، والذي يقوم بموجب ذلك بنقلهم إلى الكيان الإسرائيلي، 20 أسيرًا إسرائيليًا حيًّا، و13 جثة، ولا تزال بحوزتها 15 جثة، ونظرًا لصعوبة تحديد أماكنهم واستخراجهم من تحت الأنقاض، يتم تأخير تسليمهم.

وبموجب صفقة التبادل، أفرج الاحتلال عن 1966 أسيرًا فلسطينيًا، معظمهم ممن تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023، وقد خرجوا في أوضاع إنسانية وصحية متردّية، وسط شهادات أدلوا بها عن أساليب التعذيب والإذلال المهينة خلال فترة اعتقالهم.

المصدر: فلسطين اليوم