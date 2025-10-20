بسبب العدوان الإسرائيلي.. ألفا مصاب بالبتر و5 آلاف مصاب بالسرطان بحاجة للعلاج خارج غزة

دقّ مدير “مجمع الشفاء الطبي” في غزة، محمد أبو سلمية، ناقوس الخطر بشأن مرضى البتر ومرضى السرطان في غزة، داعيًا العالم ومؤسساته الدولية إلى التحرك بشكلٍ عاجلٍ لإنقاذهم.

وأكد أبو سلمية في تصريحاتٍ صحفية له، يوم الإثنين، أن “قرابة ألفَي مريض من المصابين بالبتر، وأكثر من 5 آلاف مريض بالسرطان، بحاجة إلى علاج عاجل خارج غزة”.

وأوضح أبو سلمية أنه “تم تجهيز كشوفات لخروج المرضى”، معبرًا عن استهجانه الشديد لاستمرار إغلاق المعابر، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء.

وجديرٌ بالذكر أنّ وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أفادت يوم الإثنين، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,216 شهيدًا و170,361 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام