    عربي وإقليمي

    الأمم المتحدة تحذر من تقويض أعمال الإغاثة في غزة

    عبّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلقه “بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية التي وقعت الأحد على غزة”.

    وأكد دوجاريك في حديث له يوم الإثنين على “دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تسليم رفات جميع الرهائن في غزة”، وشدد على “ضرورة أن تتجنّب جميع الأطراف أي أعمال قد تؤدي إلى تجدّد الأعمال العدائية وتقويض أعمال الإغاثة في قطاع غزة”.

    وجديرٌ بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، بدعمٍ أمريكي وغربي، شملت القتل، والتجويع، والتدمير، والتهجير، والاعتقال.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

    بسبب العدوان الإسرائيلي.. ألفا مصاب بالبتر و5 آلاف مصاب بالسرطان بحاجة للعلاج خارج غزة

    بسبب العدوان الإسرائيلي.. ألفا مصاب بالبتر و5 آلاف مصاب بالسرطان بحاجة للعلاج خارج غزة

    الاحتلال الإسرائيلي يهدم مزرعة في بلدة الزعيم شرق القدس المحتلة

    الاحتلال الإسرائيلي يهدم مزرعة في بلدة الزعيم شرق القدس المحتلة

    أسرانا ليسوا طيّ النسيان… والحرية حقّ لا يُنتظر إذنًا رسميًا

    أسرانا ليسوا طيّ النسيان… والحرية حقّ لا يُنتظر إذنًا رسميًا