الأمم المتحدة تحذر من تقويض أعمال الإغاثة في غزة

عبّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلقه “بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية التي وقعت الأحد على غزة”.

وأكد دوجاريك في حديث له يوم الإثنين على “دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تسليم رفات جميع الرهائن في غزة”، وشدد على “ضرورة أن تتجنّب جميع الأطراف أي أعمال قد تؤدي إلى تجدّد الأعمال العدائية وتقويض أعمال الإغاثة في قطاع غزة”.

وجديرٌ بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، بدعمٍ أمريكي وغربي، شملت القتل، والتجويع، والتدمير، والتهجير، والاعتقال.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام